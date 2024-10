Mare, Galvagno “Importante scelta Palermo come sede congresso Ciesm”

PALERMO (ITALPRESS) - “La presenza del Principe di Monaco certifica e qualifica l’importanza del Congresso che parla dei problemi che attanagliano il nostro mare. La sua attenzione per noi è importante per far conoscere Palermo come talvolta non si conosce. Palermo è vista talvolta come un luogo differente, invece la sua presenza a un congresso internazionale con oltre 23 paesi presenti, certamente qualifica sia il congresso sia la nostra città". Così il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, a margine del 43esimo congresso del Ciesm, alla cavallerizza di Palazzo Reale a Palermo, alla presenza del principe Alberto II di Monaco. xd6/col3/gtr