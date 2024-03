VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ molto importante riflettere sul come governare i processi nel campo della sostenibilità perchè abbiamo delle sfide particolarmente alte da affrontare al momento: la transizione energetica ed ecologica sono imperativi per il nostro territorio ma c’è un tema di matrice culturale. Se noi immaginiamo un mondo senza sostenibilità economica e sociale, diventa un manifesto ecologico che poco lascia al territorio e alla future generazioni. Dobbiamo essere molto pratici e immaginare, delineare la sostenibilità energetica e/o ambientale in modo tale che ci sia uno spazio vero di sviluppo per le nostre imprese e per la nostra società”. Lo ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato a Mogliano, intervenendo in occasione della presentazione dell’apertura della terza edizione della Settimana della Sostenibilità di Confindustria Veneto Est. La rassegna si terrà dal 19 al 22 marzo e sarà dedicata al tema della Governance per fare buona sostenibilità, ovvero darsi un’organizzazione che promuova l’inclusività, la parità di genere, la trasparenza e che sia attenta al miglioramento delle prestazioni ambientali e sociali.

“Troppo spesso si immaginano interventi normativi che tengono conto solo dell’obiettivo finale e non delle dinamiche necessarie a raggiungerlo – ha sottolineato Marcato nel suo intervento -. Noi dobbiamo lavorare anche sulle dinamiche e sugli strumenti per raggiungere l’obiettivo che devono essere a loro volta sostenibili. Questo è il motivo per cui, da tempo, la Regione con Confindustria lavora per mettere a terra progetti davvero importanti. Uno per tutti il recente disegno di legge per l’attrazione degli investimenti che ho portato in giunta due settimane fa e che andrà in commissione la prossima, nel quale la matrice ambientale ed energetica è assolutamente rilevante così come la ZLS il cui decreto è stato approvato ma senza risorse. Noi partiamo lo stesso. La Regione ha messo già in disponibilità delle risorse, gli strumenti ce li abbiamo, appena arriverà il via ultimo dal Governo noi partiamo con il tavolo regionale e realizzeremo un sogno importante”.

L’assessore regionale allo sviluppo economico ha poi citato il progetto costruito con Confindustria Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e citato il nuovo piano energetico regionale insieme alle Reti Innovative Regionali. “Questa è la governance come la intendiamo noi: ciascun attore deve essere portatore sano di legittimi interessi con una visione prospettica che sia davvero sostenibile” ha concluso Marcato.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).