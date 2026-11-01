SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez domina a Sepang e mette una seria ipoteca sul Mondiale. Lo spagnolo della Ducati vince il Gran Premio della Malesia, diciannovesimo appuntamento della stagione, centrando l’80esimo successo nella classe regina, dove soltanto Valentino Rossi ha fatto meglio con 89 vittorie. E’ la 21esima affermazione con la Ducati, che gli permette di portare a 44 punti il vantaggio su Jorge Martin, assente per la frattura del radio destro rimediata nella Sprint in Australia. A tre gare dalla fine, Marquez guida con 399 punti e può chiudere i conti già in Qatar: gli basterà lasciare il prossimo appuntamento con almeno 74 lunghezze sia su Martin sia su Marco Bezzecchi, ora distante 67 punti.

“Non voglio pensare al titolo. So che mancano solo tre gare, ma ci sono le Sprint e nulla è detto”, frena il vincitore ai microfoni di Sky Sport. “Oggi abbiamo preso un bel vantaggio anche su Bezzecchi, che nelle ultime gare va sempre forte. Titolo in Qatar? Non voglio entrare nelle polemiche, vedremo gara per gara cosa succederà”.

La domenica malese conferma la superiorità del leader, che taglia il traguardo con 4″287 di margine su Pedro Acosta. Il pilota della Ktm precede Alex Marquez, terzo con la Ducati Gresini. “Abbiamo fatto un altro podio e siamo ancora in lotta per il terzo posto nel Mondiale”, sottolinea Acosta. “Sono rimasto calmo quando ero dietro ad Alex Marquez e ho provato a conservare le gomme per l’ultima parte di gara. Ha funzionato e sono soddisfatto”.

Per il fratello del vincitore è un podio conquistato anche stringendo i denti: “Ho fatto una buona partenza, poi Marc mi ha superato in curva 3 e ho iniziato a fare fatica fisicamente. Gestire le gomme non è stato facile e nel finale non ce la facevo più. Domani dovrò togliere la placca dalla spalla. Spero di essere pronto per Portimao”.

Quarto Ai Ogura sull’Aprilia, davanti alla Ktm Tech3 di Enea Bastianini e a Bezzecchi. Completano la top ten Luca Marini, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e Franco Morbidelli.

Soltanto 13esimo Francesco Bagnaia: “Ieri sono stato graziato dalla pioggia. Oggi non ho sentito grip sin dall’inizio. Quando il problema non viene dal setup, anche facendo cambi grossi la situazione non cambia”.

Il Motomondiale non si ferma e la settimana prossima farà tappa in Qatar (6-8 novembre), nell’ultimo appuntamento della tournèe asiatica, prima di tornare in Europa per Portimao (20-22 novembre) e Valencia (27-29 novembre).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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