Manutenzione straordinaria delle piste ciclabili, via libera al progetto

VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha approvato su proposta dell‘assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a una serie di interventi diffusi di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili di competenza comunale nella terraferma.

Il provvedimento prevede lavori mirati ad aumentare le condizioni di sicurezza e la qualità della rete ciclabile esistente, attraverso la ripavimentazione dei tratti maggiormente ammalorati, il rifacimento completo della segnaletica orizzontale e verticale e interventi puntuali di riqualificazione.

In particolare, il progetto dà priorità ai collegamenti più utilizzati e usurati, prevedendo anche la realizzazione di isole salvagente negli attraversamenti ciclopedonali, nuova illuminazione e segnaletica luminosa nei punti più critici, elementi di protezione lungo i canali e a bordo pista, oltre al miglioramento delle connessioni tra i diversi tratti.

-Foto Comune di Venezia-

(ITALPRESS).