Manutenzione strade Palermo, Lagalla “Da tempo pianificati interventi”

PALERMO (ITALPRESS) - “Sul tema delle strade si è assistito in questi giorni a una danza surreale, facendo leva su una presunta incuria dell’amministrazione. Gli interventi pianificati dovevano necessariamente tenere conto dei bilanci: due anni fa quando ci siamo insediati era impossibile agire, per colpa di un bilancio 2019 drammatico". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla presentando il Piano per la rigenerazione urbana. xd8/pc/gsl