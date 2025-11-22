Manovra, Tajani “Il tempo volge al bello nella maggioranza”

TORINO (ITALPRESS) - Sulla manovra "mi pare che il tempo volga al bello. Vigileremo affinché prevalga sempre un principio di economia liberale". Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a margine degli Stati generali del Commercio Internazionale organizzati da Forza Italia oggi a Torino. "Abbiamo concentrato l'attenzione su alcune grandi questioni che anche per Forza Italia erano fondamentali, ad esempio quella degli affitti brevi, e credo si arriverà a una soluzione che lascerà la situazione così com'è. Magari si potrà ridurre il numero degli immobili dopo i quali si innalzerà la tassazione, oggi sono cinque e potrebbero arrivare a tre, però è importante che non aumenti la tassa - ha aggiunto Tajani -. Per quanto riguarda i dividendi, stiamo lavorando intensamente, Forza Italia considera anche questa una priorità, perché una doppia tassazione sarebbe folle. Abbiamo fatto la proposta sull'oro che non è la tassa sull'oro, abbiamo detto solo che chi ha oro da investimento lo può fare emergere con una tassazione più bassa, quindi un modo per coprire alcune spese, facendo emergere un sommerso con agevolazione fiscale. Landini come al solito non capisce o fa finta di non capire". xn3/sat/mca1