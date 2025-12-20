Manovra, Tajani “Commissioni al lavoro, si sta di nuovo accelerando”

TORINO (ITALPRESS) - "Sono al lavoro le commissioni quindi i tempi stanno di nuovo accelerando, faremo Natale con la manovra approvata al Senato, poi tra Natale e Capodanno si andrà ad approvarla alla Camera. C'è stata una riunione perché abbiamo dovuto verificare che da un punto di vista giuridico non si potevano fare altre cose con un altro decreto, ma bisognava riscrivere il maxiemendamento". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando dei lavori sulla manovra a margine di un evento all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. xn3/ads/mca1