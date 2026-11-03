Manovra, Salvini “Superare la Fornero priorità della Lega, gli alleati la rispettino”

MILANO (ITALPRESS) - "Dico agli amici della maggioranza, col totale rispetto per tutti gli interventi che ci sono in manovra, come il taglio dell'Irpef e l'aumento della flat tax per le partite Iva, che il fondo per l'uscita in anticipo rispetto a quanto previsto dalla Fornero è un fondo per arrivare a quota 64. Leggo cose varie ed eventuali, ma l'uscita anticipata per chi vorrà è una scelta, non è un obbligo. Per chi vorrà andare in pensione a 64 anni dal 2027 il fondo per la previdenza per quello è stato disegnato, non per altro. Quindi, come io rispetto gli altri, conto che tutti rispettino quella che è la priorità della Lega, che è il superamento della legge Fornero, che è quota 64 a partire già dal 2027". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in occasione dell'inaugurazione di Eicma a Milano. f50/fsc/gtr