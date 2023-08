Manovra, Salvini “Il lavoro dovrà essere al centro”

SAN MARINO (ITALPRESS) - "Come maggioranza decideremo in assoluta sintonia qual è il primo obiettivo di questa legge di bilancio. Penso che l'aumento di stipendi e pensioni con il taglio del cuneo fiscale confermato per tutto il 2024 sia la priorità". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a San Marino. sat/gtr (fonte video: Lega)