Manovra, per le pmi serve un fisco a misura di sviluppo

MILANO (ITALPRESS) - Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo fondamentale nell’economia italiana, e per questo chiedono un sistema fiscale che non ostacoli il loro sviluppo. Ne ha parlato Cristian Camisa, presidente di Confapi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. sat/gsl