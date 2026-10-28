ROMA (ITALPRESS) – “La legge di bilancio vale circa 26 miliardi di euro. La filosofia è stata concentrare le risorse sulle stesse priorità a cui ci siamo dedicati in questi anni: famiglia, natalità, riduzione delle tasse, tutela del potere d’acquisto incentivi al lavoro, alle imprese, salute”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del Cdm. “Questa manovra va letta come il tassello di una strategia di medio e lungo termine, che ha una logica di legislatura, un percorso pluriennale e una strategia rispettosa del programma con il quale ci siamo presentati. Sono molto soddisfatta della coerenza, coesione e linearità mostrata nel cammino”, ha aggiunto. “Non abbiamo distribuito risorse a pioggia, non abbiamo fatto promesse che non potevamo mantenere. Ringrazio tutti i ministri per il lavoro di squadra, è stata una approvazione molto serena”, ha quindi sottolineato la premier, per la quale “con questa legge di Bilancio confermiamo tutti i provvedimenti della precedente manovra che sarebbero terminate alla fine di quest’anno. Un pacchetto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi, tra questi: il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica, la tassazione all’1% dei premi di produttività, il bonus per le mamme lavoratrici, misure su pesca e agricoltura, azzeramento Irpef per agricoltori, agevolazioni per gasolio agricolo”. La premier ha quindi osservato che “non è una manovra che risolve tutto, non pretende di farlo, ma sicuramente ha una direzione chiara come sempre l’ha avuto questo governo: sanità, taglio del costo dell’energia, lavoro, famiglia, giovani, casa, Sud. E’ la stessa direzione che abbiamo seguito fin da subito del nostro mandato che ci ha permesso di poter contare sulla considerazione dei risparmiatori italiani, è una cosa che ci rende orgogliosi. I titoli di Stato in mano alle famiglie sono cresciuti di 220 miliardi, è il dato che più di tutti può certificare la fiducia che i cittadini hanno. C’è molto da fare, ma intendiamo andare avanti con la stessa determinazione che abbiamo dal primo giorno”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-

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