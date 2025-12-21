ROMA (ITALPRESS) – Dopo il via libera definitivo in commissione Bilancio al Senato la manovra 2025 arriverà domani, lunedì 22 dicembre, in aula, a Palazzo Madama, con l’approvazione prevista per il giorno successivo prima di tornare alla Camera per l’ok finale. “Dimissioni? Ci penso tutte le mattine sarebbe la cosa più bella da fare, personalmente” ma “è la 29esima legge bilancio che faccio so perfettamente come funziona”, ha commentato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]