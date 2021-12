Manovra, Conte “Contro l’evasione fiscale si doveva fare di più”

“Il MoVimento 5 Stelle ha dato un importante contributo per disegnare la manovra di bilancio e ci riteniamo soddisfatti, è un volano per la crescita economica, ma quello che ci ha deluso è l’assenza di segni reali contro l’evasione fiscale". Così Giuseppe Conte, presidente del M5S, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. sat/red