Manovra, Capone “Ora serve il dialogo, non la piazza”

"Il giudizio è di forte attenzione, non pensiamo sia una manovra completamente negativa. Il momento è difficile, adesso non è il momento della piazza ma del dialogo". Lo ha detto ai giornalisti il segretario della Ugl, Francesco Paolo Capone, arrivando a palazzo Chigi per un incontro tra il presidente del Consiglio Meloni e i sindacati sulla legge di Bilancio. xl3/mgg/gtr