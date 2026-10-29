Più fondi alla sanità, arrivano le targhe personalizzate: tutte le misure della manovra di bilancio

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri nella giornata di ieri ha dato il via libera alla manovra di bilancio. Ecco tutte le misure approvate

TAGLIO IRPEF

Il secondo scaglione IRPEF (33%) sale da 50 a 55 mila euro. Il beneficio è di 500 euro di tasse in meno l’anno. Con i tagli già fatti con le manovre precedenti, il risparmio totale arriva a 1.200 euro l’anno.

SANITÀ

Il Fondo Sanitario Nazionale cresce di 3,4 miliardi in più (di cui un miliardo già previsto dalla scorsa manovra) rispetto al 2026. Una quota di questo ulteriore aumento viene vincolata al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso. Arriva, inoltre, un voucher di 300 euro per gli over 75 con reddito da pensione fino a 28.000 euro da utilizzare per spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. La platea interessata è di circa 5,5 milioni di persone.

GIOVANI

Premio per i giovani lavoratori under 30: 2500 euro tassati all’1% di tasse, che si possono ricevere in un’unica soluzione o in 12 mensilità.

RIDOTTA LA CEDOLARE SECCA, PER I GIOVANI ALL’1%

La cedolare secca per chi affitta a canone concordato viene ridotta dal 10% al 5% e scende all’1% per gli under 35. Per la prima volta viene introdotta la cedolare secca sugli immobili commerciali, ridotta al 21%.

AUMENTANO ANCORA I CONGEDI PARENTALI

Si aggiunge un mese in più di congedo parentale pagato all’80% dello stipendio, arrivando così a 4 mesi per tutti. Non solo: i mesi diventano 5 mesi per il secondo figlio e 6 mesi dal terzo figlio in poi.

UN “SALVADANAIO” PER I NUOVI NATI

Per ogni nuovo nato lo Stato metterà 100 euro su un “salvadanaio” aperto dall’Inps. Il salvadanaio potrà essere alimentato dai famigliari e potrà essere utilizzato al compimento dei 18 anni per determinate voci, come le spese scolastiche o universitarie. In alternativa, potrà essere utilizzato come strumento di previdenza complementare.

AUTONOMI – FLAT TAX FINO A 100MILA EURO

Sale da 85 mila a 100 mila euro la soglia per accedere al regime forfettario per gli autonomi.

ZES UNICA, STANZIAMENTO SALE A 2,4 MILIARDI

Confermata la ZES Unica per il Sud. Lo stanziamento cresce ancora e sale a 2,4 miliardi.

ABOLIZIONE BOLLO DIVENTA STRUTTURALE

L’abolizione del bollo già approvata nei mesi scorsi diventa strutturale.

TARGHE PERSONALIZZATE

Novità anche per le auto: in arrivo le targhe personalizzate. Chi vuole potrà scegliere, con un costo, lettere e numeri.

SCUOLE

Con una parte delle risorse della flessibilità per l’energia, viene finanziata l’installazione di climatizzatori e pompe di calore in tutte le scuole italiane.

PENSIONI

Attivato un fondo da 850 milioni di euro per la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro.

CONFERMATI INTERVENTI SCORSA MANOVRA

Confermati tutti i provvedimenti della precedente manovra in scadenza a fine anno, un pacchetto da oltre 9 miliardi, tra questi: credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, tassazione all’1% dei premi di produttività, bonus per le mamme lavoratrici e super deduzione del costo del lavoro al 120% ‘più assumi meno paghi’. Confermata anche la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, che ha incentivato il rinnovo dei contratti di oltre 4 milioni e 250mila lavoratori.

COPERTURE

Circa 12 miliardi di euro arrivano dalla maggiore flessibilità concessa dalle due National Escape Clause e dalla trattativa con l’Unione Europea; 5,5 miliardi di euro dal settore finanziario e dall’innalzamento della Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie; circa 700 milioni dal settore energetico; 700 milioni dal settore dei giochi e 1 miliardo di tagli alle spese dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).