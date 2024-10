Mannino “Una campagna di mobilitazione per le criticità della Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Stiamo aprendo una campagna di mobilitazione per provare a fare emergere le tante criticità che attraversano la nostra regione e provando a mettere in campo una nuova idea di Sicilia. Per ogni questione, dai rifiuti, all'acqua, alla questioni energetiche, al fatto che vanno via ogni ano dalla Sicilia migliaia di ragazzi, proproniamo una nuova idea mettendo in campo proposte concrete". Lo ha detto il segretario regionale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, presentando i dieci appuntamenti organizzati dal sindacato dal 16 ottobre al 26 novembre. xd8/pc/gtr