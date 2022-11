ROMA (ITALPRESS) – Manifestazione per la pace in Ucraina a Roma. Nella capitale ha sfilato il “popolo della pace” alla manifestazione organizzata da sindacati e associazioni per il cessate il fuoco subito in Ucraina. Il corteo è partito da piazza della Repubblica per concludersi in piazza San Giovanni sulle note di “Bella ciao”. “Una grande piazza, una potente partecipazione. Sulla pace non molliamo”, ha detto il leader M5s Giuseppe Conte che ha aggiunto: “Siamo stanchi dell’escalation militare, ora vogliamo un negoziato e lo potremo avere solo chiedendolo con forza nelle piazze tra i cittadini”.

“Il Mediterraneo – afferma il leader della Cgil Maurizio Landini – è pieno di sommergibili che hanno testate nucleare che potrebbero distruggere tante parti d’Europa. I governi dicano di no a questa logica. Una rincorsa pericolosa che si ferma affermando la cultura della pace”.

