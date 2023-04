ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina, alle ore 8, dieci persone aderenti alla campagna “Non paghiamo il fossile”, promossa da Ultima Generazione, hanno bloccato il traffico sul Gra – Grande Raccordo Anulare, tra l’uscita 13 (Tiburtina) e l’uscita 12 (Centrale del latte), carreggiata esterna.

“I cittadini della campagna di disobbedienza civile per tutta la durata dell’azione – fanno sapere i manifestanti – hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della Politica per contenerne i danni”.

Dopo circa 20 minuti di blocco sono arrivate sul posto le forze dell’ordine che, alle ore 8.35, hanno portato via i presenti.

Successivamente, intorno alle ore 10.45, altri 9 cittadini hanno preso parte a un altro blocco stradale, sempre sul Gra – Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita Aurelia.

foto ufficio stampa Ultima Generazione

(ITALPRESS).

