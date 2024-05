ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’esperienza milanese dell’anno scorso, il viaggio di pesto Barilla prosegue e fa tappa a Roma: dal 23 al 26 maggio, dalle 11.30 alle 23, l’esclusiva location La Lanterna si trasforma in una limonaia urbana aperta al pubblico.

Firmata dall’architetto Massimiliano Fuksas, la combinazione dell’acciaio e dei 1.000 vetri triangolari rende La Lanterna un edificio unico a Roma, dove iconicità e contemporaneità si fondono perfettamente. Ed è in questo connubio di storia e modernità che si intrecciano armonicamente gli allestimenti floreali curati dal flower designer Vincenzo Dascanio, ricreando una vera e propria limonaia in grado di offrire a tutti i visitatori un’immersione sensoriale coinvolgente, cullati dai suoni e inebriati dai profumi della “dolce vita” romana.

In questa cornice il protagonista non può che essere il gusto inaspettato del pesto Barilla basilico e limone, con la sua cremosità, l’aroma intenso del basilico 100% italiano da agricoltura sostenibile e il tocco fresco delle scorze di limone.

Il programma di Limonaia Urbana Roma propone masterclass e laboratori, oltre a un’offerta gastronomica molto ricca.

Nelle quattro giornate di apertura al pubblico ci sarà la possibilità di godersi un brunch, una merenda o un aperitivo, coccolati dall’offerta di haute cuisine del catering romano Relais Le Jardin, in collaborazione con il team di chef di Academia Barilla. Ad accompagnare i piatti ci saranno i drink esclusivi dello street cocktail bar Freni e Frizioni.

Limonaia Urbana sarà una festa unica, capace di rievocare tutta l’essenza della “dolce vita” romana, dove ad avvolgere i visitatori sarà la lieve brezza di inizio estate e il ritmo della musica di Radio 105, con il dj Francesco Guardina, presente on field tutte le sere dalle 18 alle 19.30. Ogni giorno saranno previste tre masterclass culinarie, guidate dai food talent, Emanuele Ferrari, Ruben Bondì e Lulù Gargari, che prepareranno sfiziose ricette, da veloci finger food a primi piatti più articolati, ovviamente tutte con l’ingrediente d’eccezione, il pesto Barilla basilico e limone. Per vivere a pieno l’essenza dell’estate italiana, la Limonaia Urbana offrirà ogni giorno anche tre laboratori dedicati all’eccellenza artigianale italiana, a cura di Sigrid Ceramics, che darà vita a pezzi unici in ceramica, plasmando materiali semplici e naturali.

Ci saranno poi i workshop tenuti da Flò-ra, che con ago, telaio e filato di qualità realizzerà ricami personalizzati, e infine quelli di Ateneo dell’Olfatto, per scoprire il mondo affascinante dell’arte della profumeria. Per partecipare alle attività in programma, sarà sufficiente prenotarsi per il giorno e l’orario preferito attraverso la piattaforma Feverup.com, dove sarà possibile acquistare un e-ticket e registrarsi, inoltre, per le diverse masterclass previste nelle giornate. Il ricavato, generato dalle vendite dei biglietti, al netto dei costi di servizio applicati da Feverup.com, sarà devoluto al Banco Alimentare del Lazio, per la realizzazione di un progetto sul territorio con l’obiettivo di dare nuovo valore al cibo, combattendo gli sprechi e mettendosi al servizio delle persone in difficoltà e del pianeta. Ma Limonaia Urbana varcherà per la prima volta i confini dell’Italia: dal 14 al 16 giugno sarà la volta di Parigi, al Cafè de l’Homme, che offre una delle più belle panoramiche della città, con una meravigliosa vista sulla Torre Eiffel. Dal 28 al 30 giugno sarà nel cuore della città di Atene, all’Olympias Terrace, con un’ampia veduta sull’Acropoli, sulla collina del Licabetto e sul monte Ymittos. Per chiudere in bellezza l’estate dal 13 al 15 settembre, Limonaia Urbana approderà a Monaco di Baviera, che ospiterà l’iniziativa multisensoriale di pesto Barilla basilico e limone sulla splendida terrazza di Kustermann.

