ROMA (ITALPRESS) – Al governo “chiediamo una maggiore attenzione nei confronti dei Comuni che si stanno dimostrando veramente l’elemento trainante della messa a terra del PNRR, più semplificazioni e anche più attenzione per il superamento degli ostacoli burocratici”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a margine di “Missione Italia. Il Pnrr dei Comuni e delle città 2021-2026” organizzato dall’Anci a Roma. Il Decreto Coesione “sicuramente rappresenta un passo in avanti, adesso lo vedremo nella pratica applicazione e, se sarà necessario, chiederemo qualche eventuale modifica. “Comunque sicuramente dà un contributo importante alla realizzazione degli obiettivi”, ha spiegato. Il Tribunale di Napoli sta rispettando i tempi del PNRR? “Siamo perfettamente in linea con le tempistiche che avevamo previsto. Ovviamente sono lavori molto complessi. L’unica difficoltà che stiamo trovando è che non sempre le imprese aggiudicatarie hanno la disponibilità di personale e organizzativa per poter rispettare i tanti cantieri in cui sono impegnate, però i Comuni stanno dimostrando di aver avuto una notevole capacità in fase di aggiudicazione dei lavori, quindi adesso siamo tutti impegnati nella realizzazione”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

