RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Adesso c’è anche l’ufficialità: due settimane dopo la rinuncia a guidare la Nazionale italiana, Roberto Mancini è il nuovo ct dell’Arabia Saudita. L’annuncio è arrivato in un video postato sulla pagina Facebook della Federazione saudita (Saff). “Ho fatto la storia in Europa, ora è tempo di fare la storia in Arabia Saudita”, le prime parole del tecnico jesino da ct dei Green Falcons nel video con cui la Federazione saudita celebra anche l’impresa del 2021 compiuta alla guida dell’Italia.

