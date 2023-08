RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente che ha scelto me come ct dell’Arabia Saudita, sono molto fiero di essere qui per questo incarico”. Roberto Mancini inizia la sua nuova avventura. Giornata di presentazione a Riyadh per l’ormai ex ct azzurro, chiamato ora a guidare i Green Falcons, a partire dal test dell’8 settembre contro la Costa Rica in amichevole. “Quando ho iniziato con l’Italia, l’ho fatto tre giorni prima di affrontare proprio l’Arabia Saudita in quella che era la mia prima partita. I prossimi 10 giorni saranno molto importanti ma abbiamo già iniziato a guardare molti video sulla squadra, sui giocatori. Abbiamo 4 amichevoli prima di iniziare le qualificazioni mondiali, dobbiamo lavorare duro ma abbiamo abbastanza tempo” le parole dello jesino.

“Abbiamo iniziato a parlare a metà agosto, alcuni dei miei collaboratori devono ancora risolvere dei problemi in Italia prima di venire qui ma siamo già abbastanza per iniziare a lavorare e siamo fieri di essere qui. Se lavoriamo duro e bene possiamo aiutare la squadra ad attaccare meglio e segnare tanti gol”, ha aggiunto Mancini, pronto a scommettere sui giovani: “Crediamo nei talenti, nell’Under 21 e nelle giovanili ci sono molti buoni giocatori, vogliamo investire su di loro per il futuro. Non sono un mago ma quello che posso dire a tutti i tifosi è che lavoreremo sodo perchè vogliamo vincere qualcosa di importante anche con l’Arabia Saudita. Penso che abbiamo dei buoni talenti, il precedente ct ha fatto un grande lavoro e sono sicuro che i giocatori cercheranno di migliorarsi ancora”. L’arrivo di tanti big nel campionato locale, da Ronaldo a Neymar, da Benzema a Manè, per il tecnico jesino può essere solo un bene: “Tutte queste stelle possono migliorare i giocatori sauditi, è successo lo stesso in Italia tanti anni fa, quando i grandi giocatori stranieri venivano da noi. Abbiamo abbastanza tempo davanti per scegliere i giocatori da chiamare, siamo fiduciosi”.

