Mammi a Bruxelles per l’incontro con la coalizione ‘Agriregions’

BOLOGNA (ITALPRESS) – “In un periodo storico drammatico come quello che stiamo vivendo, occorre rafforzare ancora di più il progetto europeo e per farlo, non possiamo pensare di togliere risorse alle politiche comuni che fino a oggi hanno costruito l’Unione. A partire dalla Pac e dalle politiche di coesione. Per questo ribadiamo la richiesta che nella programmazione dei fondi si mantenga il principio di sussidiarietà, che è il modo migliore per usare quelle risorse e rispondere ai fabbisogni dei territori”. A sottolinearlo da Bruxelles l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, che domani parteciperà alla riunione politica di ‘Agriregions‘, la coalizione che riunisce 19 tra le Regioni più importanti d’Europa in termini di agricoltura e produzione agroalimentare. Il programma prevede l’incontro col commissario europeo per l’Agricoltura e l’Alimentazione, Christophe Hansen, e con i membri della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

“Stiamo vivendo un momento cruciale per il futuro dell’Europa, mai come oggi è a rischio l’ordine mondiale che per decenni ha garantito pace e crescita per il nostro continente – aggiunge Mammi-. Se vogliamo continuare a tutelare le nostre democrazie e i diritti conquistati in questi anni, in una parola se vogliamo continuare a credere nell’Europa, non possiamo prescindere dalle politiche comuni che hanno costruito l’Europa, come la Pac e la politica di coesione”. Dunque, prosegue l’assessore, “le Regioni devono restare protagoniste nella gestione di quei fondi, perché nessuna programmazione potrà essere efficace marginalizzando il ruolo delle Regioni, che sono le prime ambasciatrici del progetto europeo nei territori e in particolare nei territori rurali”. Questo perché, conclude Mammi, “un’Unione Europea più forte e unita non si costruisce senza le Regioni e le autorità locali, che anzi devono mantenere un ruolo da protagonisti per la loro vicinanza ai cittadini”.

La mattinata prevede una sessione di lavoro sulla tabella di marcia 2025-27, in cui i rappresentanti regionali condivideranno proposte e visioni sulle proposte di Agriregions e sul potenziale allargamento della Coalizione a nuovi membri. Quindi l’incontro con Hansen e a seguire quello con i membri della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. La coalizione Agriregions, riunisce 19 Regioni tra le più importanti del settore in Europa e si propone come piattaforma per lo scambio di riflessioni sul futuro dell’agricoltura europea, al servizio della crescita della UE di cui condivide valori e interessi comuni. Tra le priorità, sono indicate la transizione ecologica, il cui successo dipende direttamente dal coinvolgimento degli agricoltori stessi e dall’adattamento alle specificità regionali, e la sostenibilità economica di questi cambiamenti per imprese e agricoltori stessi. Per questo, si ritiene essenziale che vengano dedicati fondi ad hoc nel budget della prossima Pac. Agriregions supporta una Pac equa e sostenibile, in grado di contribuire allo sviluppo economico e al dinamismo delle aree rurali, puntando sul coinvolgimento delle Regioni europee nella governance e nell’implementazione delle politiche europee.

– Foto ufficio stampa regione Emilia Romagna –

(ITALPRESS).