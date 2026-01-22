Maltempo, Schifani “Stima danni 740 mln, stanziati 70 mln per prime emergenze”

PALERMO (ITALPRESS) - "La prima stima è di 740 milioni di danni, ma non so se è destinata a crescere: a questi vanno aggiunti i danni indiretti, per le attività che verranno sospese; le somme sono destinate a lievitare". Lo sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di una conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, sui danni del maltempo. "Per le prime emergenze sono stati stanziati 70 milioni - continua Schifani, - Servono subito somme disponibili per evitare danni a persone o cose, pulire spiagge e strade pericolose per via di buche o avvallamenti. Il contrasto all'emergenza è garantito da questa disponibilità finanziaria immediata, ma confido anche in una grande collaborazione paritaria tra governo regionale e nazionale. Faremo di tutto per attingere alle somme derivanti dal programma di coesione: non trovo preoccupazione su una condivisione o un reperimento di somme. Nei pomeriggi di domani e dopodomani mi recherò nelle zone di Catania e Messina e nell'area jonica danneggiata: incontrerò sindaci e imprenditori balneari, ma vorrei incontrare anche la gente per farle sentire la presenza della Regione e rassicurarla". xd8/vbo/mca1