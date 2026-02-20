Maltempo, Schifani “Incontro costruttivo con sindaci dell’area ionica messinese”

MESSINA (ITALPRESS) - "È stato un incontro molto costruttivo e operativo, abbiamo fatto il punto sull'emergenza e sul coordinamento tra commissario, soggetto attuatore e sindaci. Siamo con loro e stiamo facendo squadra". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine del vertice in Prefettura a Messina con i primi cittadini dei Comuni della zona ionica colpiti dall'emergenza. Schifani ha spiegato che "sono già partiti molti lavori di somma urgenza, quelli immediati che consentono di tamponare l'emergenza anche in assenza di progetto esecutivo. Le disponibilità finanziarie ci sono e non parliamo di piccoli numeri". La Regione sta completando la quantificazione dei danni "con grande rigore" per trasmettere il dato al Governo nazionale e attivare la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il presidente ha annunciato anche l'accelerazione sugli indennizzi per affittuari e attività economiche e la pubblicazione dei primi bandi per i ristori. "C'è una mobilitazione a tutto campo della Regione - ha aggiunto -. Dobbiamo coniugare il rispetto delle regole con la velocizzazione delle procedure, per evitare che interpretazioni troppo rigide paralizzino gli interventi". Sulla situazione amministrativa del Comune di Messina, Schifani ha precisato che, in caso di dimissioni definitive del sindaco, "la Regione nominerà un commissario per garantire la continuità amministrativa". xr6/vbo/mca1