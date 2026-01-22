Maltempo, Musumeci “Capire attentamente quante sono le attività danneggiate”

CATANIA (ITALPRESS) - "Dove la ricostruzione dovesse apparire, come mi è sembrato di capire nel Messinese, particolarmente complessa e complicata, lì bisognerà procedere alla dichiarazione dello Stato di ricostruzione". Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, giunto a Catania, per un sopralluogo sul lungomare parzialmente distrutto dal passaggio del ciclone Mediterraneo Harry, dopo essere stato in precedenza a Santa Teresa di Riva, nel Messinese. Parlando ai giornalisti ha evidenziato la necessità di procedere ad una conta delle imprese danneggiate tenendo conto anche dell'obbligatorietà delle polizze catastrofali per le aziende. "Intanto bisogna capire quante sono le attività danneggiate, quali quelle coperte con assicurazione - ha aggiunto -. Ricordo che da qualche mese in Italia l'assicurazione contro le catastrofi è obbligatoria, quindi la ricognizione va fatta attentamente". Il Ministro Musumeci ha anche spiegato di stare valutando la possibilità di dare alle amministrazioni, che lo potranno, la possibilità di agire direttamente sulle parti danneggiate delle città. xo5/vbo/mca1