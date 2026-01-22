Maltempo, interventi della Guardia Costiera nei territori colpiti del Sud Italia

ROMA (ITALPRESS) - A seguito dell'eccezionale ondata di maltempo determinata ciclone "Harry", che nelle ultime ore ha interessato vaste aree del Sud Italia, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ha attivato un articolato dispositivo operativo per fronteggiare le criticità meteomarine che hanno colpito Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. In stretto coordinamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e le Prefetture territorialmente competenti, sono stati impiegati oltre 100 mezzi tra unità navali, terrestri e aeree e più di 450 donne e uomini della Guardia Costiera, che hanno operato senza soluzione di continuità per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione ed il presidio delle infrastrutture portuali e marittime. vbo/mca1 (Fonte video: Guardia Costiera)