Maltempo, in Campania più di mille interventi dei Vigili del fuoco

Maltempo, in Campania più di mille interventi dei Vigili del fuoco

Da 3 giorni i vigili del fuoco sono al lavoro in Campania, più di 1.000 gli interventi per il maltempo. Nel video le operazioni di rimozione di un tronco che ostruiva il deflusso delle acque del fiume Calore, in provincia di Benevento. vbo/gsl