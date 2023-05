ROMA (ITALPRESS) – “Anche Roma è una città che subisce già e rischia di subire in futuro effetti del cambiamento climatico. Non si può fare solo mitigazione. L’adattamento climatico è una realtà oggettiva e noi abbiamo avviato i lavori in tal senso con il sostegno della comunità scientifica e di quella europea”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo al Forum PA durante l’intervista “Roma, la rivoluzione sostenibile. Dal Pnrr al 5G passando per il Giubileo: come i prossimi anni possono rimettere la Capitale all’avanguardia del Paese”.

“Ci sono zone intere del territorio della città in cui non ci sono le fognature – aggiunge il sindaco -. Poi c’è la dimensione degli incendi su cui abbiamo avviato delle misure importanti di contrasto. Anche sull’erosione delle coste stiamo lavorando. Questi temi devono essere priorità tutto l’anno, non si può pensare di intervenire solo al momento dell’emergenza. Spetta alle politiche pubbliche e al sistema dell’informazione diffondere una consapevolezza concreta, come abbiamo visto anche durante la pandemia. Una delle prime decisioni che abbiamo preso è quella di istituire un apposito ufficio sul clima. Era necessario avere un centro di radiazione che individuasse le pratiche necessarie all’interno della filiera amministrativa. Un ufficio che dialoga anche con le istituzioni internazionali”, conclude Gualtieri esprimendo “cordoglio, solidarietà e vicinanza alle vittime, alle popolazioni e alle amministrazioni dei territori coinvolti in questi giorni dagli eventi climatici estremi che ormai sono un dato di fatto e non più casi di eccezionale maltempo”.

foto xc5 Italpress

(ITALPRESS)

