Maltempo, il Governo stanzia 4 milioni per i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal maltempo nel 2023

BOLOGNA (ITALPRESS) – Ammontano a oltre 4 milioni di euro le risorse che il Governo ha stanziato nei giorni scorsi in favore dei Comuni colpiti dal tornado nel luglio 2023. Ripristino o messa in sicurezza di coperture, impianti fotovoltaici, illuminazione pubblica e segnaletica stradale, sostituzione di lucernai danneggiati. Sono questi alcuni dei 64 interventi ammessi al finanziamento per l’Emilia-Romagna.

Nei giorni scorsi il ministero dell’Interno, di concerto con i ministeri dell’Economia e della Protezione Civile, ha adottato il riparto delle risorse a favore dei Comuni colpiti in diverse regioni italiane. Si tratta complessivamente di 235 milioni di euro (115 per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026). In Emilia-Romagna, tra il 22 e 27 luglio 2023, erano state particolarmente colpite le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, dove violentissime piogge, grandinate e raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari avevano causato interruzioni di strade, disservizi e gravi danni a edifici pubblici e ad abitazioni private. La Regione Emilia-Romagna aveva dichiarato lo stato di emergenza e stanziato una prima tranche di fondi.

“Prosegue l’impegno a sostegno delle comunità colpite da quell’eccezionale ondata di maltempo– sottolinea la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini-. Si tratta di nuove risorse che permetteranno di completare alcuni interventi per la messa in sicurezza o di ristorare le spese già sostenute dai Comuni. È un segnale importante, frutto della collaborazione tra istituzioni e dell’impegno dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile”.

Per i 64 interventi in Emilia-Romagna le risorse ammontano a 4.834.228,79 euro, dei quali 2.154.425 euro per il 2025 e 2.679.803,79 per il 2026. Questa la ripartizione per provincia: a quella di Bologna per 6 interventi sono destinati 87.481,15 euro tutti per il 2025; a quella di Ferrara per 29 interventi vanno 1.776.565,54 euro (di cui 449.137 nel 2025 e 1.277.428,54 nel 2026); a quella di Modena per 14 interventi sono a disposizione 2.282.977.74 euro (di cui 1.405.219,49 nel 2025 e 877.758,25 nel 2026); alla provincia di Ravenna per 14 interventi vanno 676.090,16 euro (di cui 151.473,16 nel 2025 e 524.617 nel 2026), a quella di Reggio Emilia per un intervento sono destinati 11.114, 201 euro nel 2025.

