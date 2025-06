Maltempo al Nord: in Veneto ed Emilia Romagna allagamenti e alberi caduti

VENEZIA (ITALPRESS) – Il maltempo che ha interessato il Nord Italia ha colpito anche il Veneto. La forte pioggia e il vento si sono abbattuti su gran parte della regione, in particolare a Verona, Vicenza e Padova.

Dal pomeriggio di oggi sono 160 gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi caduti e allagamenti. Ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Venezia, dopo la caduta di un guardrail sui cavi elettrici, a San Bonifacio (Verona).

MALTEMPO ANCHE IN EMILIA ROMAGNA

Una forte ondata di temporali ha colpito nel pomeriggio le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna e Ferrara. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco e squadre della Protezione civile, con l’aiuto di volontari, per lo svuotamento delle aree allagate a causa delle precipitazioni cadute in grande quantità e in pochissimo tempo. Molte anche le rimozioni di alberi caduti, a causa di raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri orari. Nel modenese le piogge hanno fatto registrare cumulate che hanno superato nei territori dell’Unione del distretto ceramico e dell’Unione Terre di Castelli la soglia di 30 millimetri di pioggia in un’ora e in alcuni punti anche di 70 in 3 ore. Complessivamente in tutto il territorio collinare e pedecollinare si sono registrate cumulate dai 40 agli 80 millimetri. Nel reggiano la circolazione nella linea ferroviaria convenzionale è stata sospesa tra Reggio Emilia e Sant’Ilario, poi è tornata alla normalità. Una violenta grandinata ha, invece, colpito la zona del ravennate. Il monitoraggio dell’Agenzia regionale di Protezione civile, in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, le Prefetture e le forze dell’ordine, è tutt’ora in corso. Alle 18 gli interventi dei Vigili del Fuoco erano stati in totale 34.

