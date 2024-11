Maltempo a Catania, ancora allagamenti. Soccorritori in azione

CATANIA (ITALPRESS) - Ancora allagamenti a Catania e in provincia per il maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia Orientale. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere chi era rimasto bloccato a causa dell'acqua alta e per i controlli sulla staticità degli edifici. Nel video un intervento in Via Salvatore Quasimodo, nel capoluogo etneo, dove una squadra della Sede centrale e i colleghi sommozzatori hanno dato assistenza al personale della rete gas per chiudere una condotta rimasta sommersa dall'acqua. pc/abr/gtr