Maltempo, 500 interventi dei Vigili del Fuoco in Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il maltempo sta sferzando la Sardegna, dove i vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta. Effettuati in tutta l’isola 500 interventi. A Villasimius, in provincia di Cagliari, tre squadre hanno operato per impianti fotovoltaici e condizionatori divelti dal vento. A Bari Sardo, in provincia di Nuoro, sono state evacuate precauzionalmente 2 famiglie e 2 attività per un albero di alto fusto pericolante. A Usini, in provincia di Sassari, alcuni passanti sono stati feriti lievemente dalla caduta di una pianta.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).