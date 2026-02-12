Maltempo, 500 interventi dei Vigili del Fuoco in Sardegna

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il maltempo sta sferzando la Sardegna, dove i vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta. Effettuati in tutta l’isola 500 interventi. A Villasimius, in provincia di Cagliari, tre squadre hanno operato per impianti fotovoltaici e condizionatori divelti dal vento. A Bari Sardo, in provincia di Nuoro, sono state evacuate precauzionalmente 2 famiglie e 2 attività per un albero di alto fusto pericolante. A Usini, in provincia di Sassari, alcuni passanti sono stati feriti lievemente dalla caduta di una pianta.
– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]