Maltempo, 150 unità dell’Anas al lavoro in Calabria: le immagini

CATANZARO (ITALPRESS) - L'Anas è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In provincia di Reggio Calabria, sulla SS183 “Aspromonte Jonio” la circolazione è chiusa per alberi caduti; sulla SS184 “Delle Gambarie” e sulla NSA 571 la circolazione è regolare dopo interventi di rimozione alberi, detriti e frane. Sulla SS106 “Jonica” al km 93,500 tratto chiuso per la caduta di un albero; è attiva una deviazione su tratto comunale. In provincia di Cosenza, nevicate in corso sulla SS107 tra Spezzano della Sila e Castelsilano e sulla SS108 Bis. Strade innevate: SS660 dal km 27,000 al km 43,143 e SS177 dal km 0,000 al km 40,000. Mezzi sgombraneve e spargisale operativi. Su SS278, SS19, SS504 e SS18 forte vento con interventi per rimozione alberi e segnaletica divelta; traffico sconsigliato a mezzi telonati, furgonati e camper. In provincia di Vibo Valentia permane la chiusura della NSA 572 a Serra San Bruno. Sull’A2 non si registrano criticità. Complessivamente, gli eventi sono gestiti da 150 unità tra tecnici e operatori su strada e in sala operativa, con circa 25 mezzi sgombraneve e spargisale. pc/mca3 (fonte video: Anas)