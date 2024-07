LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I voli tra Malta e la città siciliana di Catania sono stati cancellati o dirottati dopo l’eruzione dell’Etna per la seconda volta in un mese. Il vulcano di 3.300 metri, stamane presto, ha sparato una colonna di cenere di otto chilometri nell’area sopra l’isola.

Tre voli sono stati bloccati tra Catania e l’aeroporto internazionale di Malta. Il volo FR367 da Malta a Catania delle 13:35, è partito invece per Trapani, ed i passeggeri hanno viaggiato in pullman da Trapani a Catania. Il volo di ritorno da Catania, FR368, è cancellato. Un altro volo, FR1565, da Vienna a Catania è stato invece dirottato su Malta, atterrando alle 11:07. Il volo è poi partito da Malta alle 13:10, diretto a Palermo.

Questa è la seconda volta questo mese che l’eruzione dell’Etna ha avuto un impatto sui voli da e per Catania.

“A causa delle eruzioni e delle emissioni di cenere si è deciso di sospendere le operazioni di volo”, ha scritto su X l’operatore aeroportuale di Catania, invitando i passeggeri a contattare la propria compagnia aerea per avere informazioni sul volo.

