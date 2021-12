LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo degli Stati Uniti ha imposto un divieto di viaggio all’ex ministro dell’energia Konrad Mizzi e all’ex capo di gabinetto dell’ex primo ministro Joseph Muscat, Keith Schembri. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che la decisione è stata presa a causa del coinvolgimento di Mizzi e Schembri incasi di corruzione. In una dichiarazione ufficiale, il Dipartimento di Stato ha affermato che come ministro dell’Energia e della Conservazione dell’acqua e capo di gabinetti del Primo Ministro, Mizzi e Schembri sono stati coinvolti in atti di corruzione che includevano l’uso della loro influenza politica e del potere ufficiale per il loro vantaggio personale. “In particolare, ci sono informazioni credibili che Mizzi e Schembri siano stati coinvolti in uno schema corrotto che prevedeva l’aggiudicazione di un contratto governativo per la costruzione di una centrale elettrica e dei relativi servizi in cambio di tangenti. Le loro azioni hanno minato lo stato di diritto e la fiducia del pubblico maltese nelle istituzioni democratiche e nei processi pubblici del loro governo”.

Konrad Mizzi è stato espulso dal gruppo parlamentare laburista nel 2020 dopo essere stato sotto attacco in relazione allo scandalo del parco eolico che la compagnia nazionale dell’energia Enemalta ha a Mozura in Montenegro. Tuttavia Mizzi rimase come deputato indipendente. L’imprenditore maltese Yorgen Fenech accusato di essere la mente dietro l’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia aveva guadagnato milioni attraverso la sua società segreta 17 Black ricavando profitti da un progetto di parco eolico che Enemalta ha acquistato in Montenegro alla fine del 2015. Sia Keith Schembri che Konrad Mizzi, l’unico ministro dell’UE che erano stati rivelati nei Panama Papers. Daphne Caruana Galizia aveva rivelato che Schembri e Mizzi hanno aperto società offshore dopo le elezioni generali del 2013 e creato un trust in Nuova Zelanda. Tillgate Inc. e Hearnville Inc. proprietà di Schembri e Mizzi rispettivamente avrebbero dovuto ricevere pagamenti dalla società segreta 17 Black con sede a Dubai proprietà dell’amministratore delegato del gruppo Tumas e del direttore di Electrogas Yorgen Fenech. La società aveva un conto presso Noor Bank a Dubai.

All’inizio di quest’anno, è stato anche rivelato che Macbridge, una seconda società segreta destinata a dirigere denaro alla struttura offshore di Schembri e Mizzi, era collegata a un negoziatore cinese. La proprietaria di Macbridge era Tang Zhaomin, la suocera di Chen Cheng, un negoziatore chiave nell’acquisizione del 33% nella compagnia nazionale Enemalta da parte di una società statale cinese. Corrispondenza elettronica aveva elencato due società segrete – Macbridge e 17 Black – come clienti per le società panamensi fondate da Schembri e Mizzi, affermando che avrebbero fornito circa 5.000 euro al giorno.

