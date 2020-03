E’ stato trovato morto nelle acque di Cirkewwa, nel nord di Malta, Manuel Giovanelli, veterinario italiano di 42 anni, di cui no si avevano notizie da due giorni. Negli ultimi quattro anni aveva lavorato come ufficiale veterinario per il servizio pubblico a Malta. Il cadavere è stato recuperato dalla polizia e con l’ausilio di un pattugliatore delle forze armate maltesi. Le ricerche si erano concentrate nell’area delle scogliere di Had Dingli, dopo il ritrovamento di un veicolo presumibilmente utilizzato da Giovanelli. Nelle operazioni era stato anche utilizzato un elicottero delle forze armate, oltre a uomini della polizia e della Protezione civile. Fonti vicine agli investigatori hanno confermato che nell’auto è stata trovata una lettera dell’uomo. Sulle circostanze della morte è stata aperta un’inchiesta.

(ITALPRESS/MNA).