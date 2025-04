Malta, una testimone accusa l’ex primo ministro Muscat di essere coinvolto nell’omicidio Galizia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una testimone ha scioccato l’aula del tribunale affermando che l’ex primo ministro maltese Joseph Muscat avrebbe pagato per l’assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia, implicandolo in uno dei casi di omicidio più esplosivi del paese, durante un’udienza drammatica a La Valletta. L’accusa è emersa nel corso del sesto giorno del processo con giuria contro quattro uomini imputati per l’attentato avvenuto per mezzo di un’autobomba del 2017, che ha ucciso Caruana Galizia, nota giornalista investigativa che aveva denunciato la corruzione ai più alti livelli del governo.

La testimone, Nicole Brignone-una donna con un passato segnato dall’uso di droghe e legami con reti criminali-ha dichiarato che Kevin Ellul, anch’egli presumibilmente coinvolto nel crimine organizzato, le avrebbe riferito che Muscat “aveva pagato qualcuno” per piazzare la bomba. La testimonianza di Brignone, resa inizialmente in segreto nel 2022 davanti a un magistrato istruttore, è stata letta in aula mercoledì. Quando la difesa le ha chiesto di confermare le accuse su Muscat, Brignone ha chiesto una sedia, si è commossa e ha confermato la dichiarazione sotto giuramento. Muscat, che non è stato accusato di alcun crimine in relazione all’omicidio, ha sempre negato ogni coinvolgimento. Si è dimesso da primo ministro nel gennaio 2020 a seguito delle forti proteste pubbliche e dello scandalo politico legato all’inchiesta sulla morte di Caruana Galizia.

Anche il suo ex capo di gabinetto, Keith Schembri, è stato menzionato da Brignone come “coinvolto in qualche modo”, sebbene non abbia fornito ulteriori dettagli. Brignone stava testimoniando nel processo contro Robert Agius, noto come “ta’ Maksar”, e Jamie Ellul, accusati di aver fornito l’esplosivo utilizzato nell’attentato. Ha affermato che Ellul aveva stretti legami con i fratelli George e Alfred Degiorgio, già condannati per l’esecuzione dell’omicidio. Secondo la sua deposizione, Ellul era a conoscenza del piano in anticipo e ha rifiutato di prendervi parte dicendo: “Non sono stupido”, pur restando strettamente legato agli esecutori.

Brignone ha anche dichiarato che Ellul si riferiva a Muscat con l’epiteto “iblah” (idiota) e che aveva menzionato altri politici coinvolti nel complotto, anche se i loro nomi non sono stati resi pubblici in aula. Ha inoltre affermato che Melvin Theuma-l’intermediario che ha confessato i dettagli nell’omicidio, precedentemente graziato in cambio della sua testimonianza-“sapeva tutto” del complotto.

Nel frattempo, l’ex primo ministro Muscat ha definito l’affermazione in tribunale che lui avrebbe pagato qualcuno per uccidere la giornalista Daphne Caruana Galizia come una “bugia oscena”. “Mi riferisco alla testimonianza in tribunale di un ex detenuto con una lunga storia di abuso di droghe che ha dichiarato che qualcuno le aveva detto che io avessi pagato qualcuno per piazzare la bomba sulla macchina che ha ucciso Daphne Caruana Galizia. Questa è una bugia oscena,” ha detto Muscat. “È stato il governo di cui ero responsabile a coinvolgere esperti che hanno aiutato a catturare le persone che hanno ammesso di aver commesso il crimine.”

“Non sono mai stato informato di questa accusa e non sono mai stato chiamato a testimoniare su di essa”. Il processo prosegue, mentre il caso continua ad attirare l’attenzione nazionale e internazionale, riaccendendo il dibattito sulla responsabilità politica e sullo stato di diritto a Malta.

