LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, ha insistito sul fatto che è necessaria una discussione approfondita sull’introduzione dell’aborto e dell’eutanasia a Malta. Durante un’intervista alla stazione televisiva nazionale, il Presidente Spiteri Debono ha affermato di ritenere inevitabile che l’aborto venga introdotto a Malta. “Penso che sia inevitabile. Se studiamo gli sviluppi anche in altri paesi, hanno iniziato con il 100% di opposizione. La cosa importante è che non entri nel paese semplicemente passando di soppiatto. Lo stesso vale per l’eutanasia. La cosa più importante è che se ne parli, e sull’eutanasia sembra che stia per iniziare una discussione approfondita”. Ha aggiunto che, sebbene ci sia stata una certa discussione sull’aborto e che ce ne sia bisogno di più, non si può dire lo stesso per l’eutanasia, che può significare molte cose, tra cui il suicidio assistito o l’eutanasia passiva o attiva.

“Quando si parla di aborto, c’è un’altra cosa. Per quanto ne so, solo noi e le Filippine non ce l’abbiamo. Ma l’eutanasia no. L’eutanasia non è così ampiamente accettata. Dobbiamo procedere lentamente, ma è importante che alla fine abbiamo una chiara direzione dalla gente, cosa vogliono come nazione e credo che lo strumento migliore sia un referendum, e nient’altro”, ha osservato il Presidente.

foto: DOI

