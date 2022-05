LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità del Malta Freeport hanno effettuato un sequestro record da 1.494 kg di cocaina, del valore stimato di circa 300 milioni di euro.

I 50 sacchi con 1.494 panetti da 1 kg di cocaina sono stati intercettati presso il Freeport Scanning Facility in un container che trasportava banane dalla Colombia, in rotta verso il porto sloveno di Koper. Il porto situato sull’Adriatico settentrionale, è un potenziale punto di transito per la cocaina sudamericana e la cannabis nordafricana destinata all’Europa occidentale.

La squadra anti-droga delle forze di polizia maltese ha avviato un’indagine.

Negli ultimi anni, la dogana di Malta ha ripetutamente battuto i suoi record di sequestri di cocaina. Dopo averne sequestrati 750 kg in 13 operazioni separate nel 2019, un’operazione era stata effettuata nel 2020, con la confisca di 612 kg di cocaina. Lo scorso anno altri 740 kg, mentre ad aprile era stato stabilito un nuovo record, con il sequestro di 800 kg di cocaina al Malta Freeport.

– foto xf3 –

(ITALPRESS).