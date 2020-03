Dopo le polemiche, le scuse. In un video su Facebook il ministro dell’Economia di Malta Silvio Schembri si è scusato per le sue parole di ieri in Parlamento, doveva aveva affermato che i lavoratori stranieri che perderanno il lavoro per le conseguenze dell’emergenza coronavirus dovrebbero essere espulsi. Dichiarazioni che erano state accolte da diverse critiche e polemiche.

Schembri oggi spiega di “volere mettere le cose in chiaro”, e afferma: “La scelta delle parole è stata sfortunata e mi scuso se ho offeso qualcuno”. Aggiungendo inoltre che i cittadini stranieri non rischiano l’espulsione. “Rispetto tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità”, prosegue.

Il ministro si dice orgoglioso del fatto che l’economia maltese abbia offerto una vita migliore non solo alle famiglie maltesi, ma abbia anche aperto le porte a cittadini europei e di altri paesi. “Vi ringrazio per il vostro duro lavoro degli ultimi anni e non vedo l’ora di vedere la nostra economia tornare sulla buona strada nell’interesse di tutti coloro che vivono a Malta e Gozo”, conclude.

(ITALPRESS/MNA).