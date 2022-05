LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Per il settimo anno consecutivo, il gruppo LGBT ILGA-Europe ha confermato il primo posto per Malta con il punteggio massimo per i diritti LBGT.

Malta ha ottenuto il 92% in sette categorie nel rispetto dei diritti umani in materia di uguaglianza, diritti familiari, riconoscimento legale del genere, libertà di espressione e diritti di asilo.

Malta è considerata il paese europeo con i diritti più progressisti per gli omosessuali dopo l’introduzione delle unioni civili, dei diritti di adozione e convivenza per le coppie dello stesso sesso e dell’istruzione inclusiva.

Tuttavia, ILGA-Europe ha invitato il governo maltese a investire di più nel servizio per la salute sessuale, che ha bisogno di sostegno di risorse umane.

(ITALPRESS).

