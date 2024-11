LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha annunciato una serie di proposte per alleviare la situazione del traffico sull’isola. Le proposte saranno oggetto di consultazione con il pubblico e le parti interessate, come confermato dal ministro dei Trasporti Chris Bonett. Le misure inizieranno ad essere attuate nel secondo trimestre del 2025 e termineranno nel terzo trimestre del 2026.

Tra le proposte presentate dal governo per alleviare la congestione del traffico, il ministro Bonett ha annunciato la fornitura di servizi nelle ore non di punta, la revisione delle linee degli autobus, l’aumento dei parcheggi negli spazi pubblici e un migliore coordinamento dei lavori stradali.

Le proposte del governo si basano su sei pilastri: economia 24 ore su 24, incentivi per limitare l’uso dei veicoli, parcheggi, trasporti pubblici, coordinamento dei lavori stradali e mobilità sostenibile.

Ci si aspetta che il governo dia l’esempio, proponendo che servizi come la raccolta dei rifiuti, la pulizia, l’abbellimento e le lezioni di patente non vengano svolti nelle ore di punta. Il governo discuterà inoltre con il settore privato per ridurre al minimo i 60.000 veicoli commerciali nelle ore di punta.

Il ministro dei Trasporti ha fatto riferimento alla proposta di limitare l’uso dei veicoli passeggeri introducendo incentivi per la rinuncia alla patente e convincere i giovani ad astenersi da prendere la licenza. Ha aggiunto che il Ministero delle Finanze ha già stanziato 5 milioni di euro per tali incentivi.

Nel frattempo, vengono proposte più zone di parcheggio e corsa, spazi aperti che possono essere utilizzati come parcheggi come scuole e soluzioni basate sulla tecnologia per migliorare la situazione dei parcheggi nelle località per risolvere i problemi di parcheggio.

Il governo maltese propone una revisione completa del sistema di trasporto pubblico. Questa misura sarà attuata nel medio termine. I cambiamenti che avverranno a breve termine includono nuove linee di autobus verso le zone industriali, linee di autobus circolari all’interno delle grandi località e nuove linee di autobus con meno fermate.

Nel frattempo verrà creato un nuovo comitato per migliorare il coordinamento sui lavori stradali.

