LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Si prevede che Malta attirerà più produzioni cinematografiche in futuro con le autorità impegnate ad attirare più aspiranti a perseguire una carriera nel cinema. Il Film Commissioner Johann Grech si è detto soddisfatto del grande interesse delle persone che aspirano a lavorare in questo settore, che sta crescendo e attrae più talenti locali. Oltre 2.500 persone hanno presentato domanda per entrare a far parte dell’industria cinematografica maltese. L’anno scorso, l’industria cinematografica maltese ha lasciato 85 milioni di euro nell’economia maltese, il più grande effetto economico in un decennio. Solo nel 2022, a Malta sono state prodotte 24 produzioni. Durante un convegno, Grech ha affermato che “sta arrivando molto lavoro cinematografico ed è per questo che vogliamo che più maltesi e gozitani vengano formati in questo lavoro in modo da poter vedere questa industria cinematografica continuare a crescere e dove tutti possono godersi il mondo del cinema”. Il governo maltese ha aumentato significativamente i finanziamenti per la distribuzione alle compagnie cinematografiche straniere nel tentativo di attirare più film di successo. Il nuovo sistema di pagamento vedrà le produzioni cinematografiche e televisive su larga scala passare da un’iniezione fino a 200.000 euro per coprire il costo del talento cinematografico a un nuovo massimo di 5 milioni di euro.

(ITALPRESS).

-Foto Commissione cinematografica maltese-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com