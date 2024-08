LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta risulta essere la principale destinazione europea per i trasferimenti da nave a nave di petrolio russo in seguito alla decisione della marina greca di scoraggiare tali attività nel Golfo di Laconia. Dal 1° maggio, facendo riferimento a esercitazioni militari, la marina greca ha vietato un’area nelle acque internazionali a sud-est delle isole del Peloponneso, sei miglia nautiche al largo della costa della Laconia, dove negli ultimi due anni erano di stanza petroliere legate alla Russia. Di conseguenza, quest’estate c’è stato un esodo di petroliere dalle acque greche verso nuovi siti nel Mediterraneo e a distanze più lontane. I dati Kpler mostrano che dal 1 maggio al 1 agosto sono stati registrati 122 trasferimenti da nave a nave in varie regioni. L’area di Malta ha rappresentato la maggioranza, con il 44% dei trasferimenti, seguita da Augusta in Sicilia con 11 trasferimenti (9%) e Lomè in Togo con nove trasferimenti (7%). Secondo un rapporto della società di intelligenza artificiale marittima Windward AI, i trasferimenti da nave a nave di petrolio russo al largo di Malta sono aumentati del 220% nell’ultimo trimestre, proprio mentre Malta si opponeva ferocemente alle nuove sanzioni dell’UE volte a limitare la pratica.

