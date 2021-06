LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta ha confermato la sua prima vittima, anche se già vaccinata, a causa del Covid-19.

Il vice premier e ministro della Sanità, Chris Fearne, ha reso noto che un uomo di 82 anni, che aveva contratto il virus, poi guarito e che aveva ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid, è deceduto questa mattina. Finora Malta ha registrato 420 decessi a causa della pandemia da Covid-19. Fearne ha sottolineato che la maggior parte dei vaccini ha un tasso di efficacia del 94-95%, aggiungendo che però alcune persone hanno un sistema immunitario debole e la protezione del vaccino non li protegge come in altri casi. Il ministro ha annunciato che per la prima volta dallo scoppio della pandemia all’ospedale Mater Dei non ci sono più pazienti ricoverati per Covid. Il numero totale di casi attivi è ora sceso a 45. Il ministro ha fatto comunque appello alla popolazione di rimanere prudenti.

(ITALPRESS).