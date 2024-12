LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Ad alcuni cittadini siriani che stavano festeggiando la caduta di Assad, è stato vietato dalla polizia di sventolare la bandiera siriana mentre festeggiavano per le strade di Malta. Alcuni di loro, appresa la notzia di quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica, sono scesi per le strade manifestando pacificamente.

L’attivista per i diritti umani Omar Rababah, nato a Malta da padre siriano, ha affermato che gli agenti di polizia a Hamrun hanno fermato le persone con le bandiere della Siria in mano.

“Il diritto alla libertà di riunione pacifica, secondo la Costituzione di Malta, si applica a ogni persona, non solo a ogni cittadino. Proprio come nessuno viene fermato quando festeggiamo i risultati delle elezioni generali a Malta, non dovremmo fermare quattro auto con le bandiere. Non discriminate”, ha scritto in un post su Facebook. Alcuni hanno descritto il regime di Assad come “un governo tirannico”. Molti di coloro che festeggiavano erano a Malta da anni e alcuni hanno espresso il desiderio di tornare nel loro paese d’origine.

