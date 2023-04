LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Secondo le ultime statistiche, il traffico di passeggeri all’aeroporto internazionale di Malta nei primi tre mesi di quest’anno ha superato i livelli pre-Covid. Oltre 1.245.000 passeggeri hanno utilizzato l’aeroporto internazionale di Malta da gennaio a marzo, considerato il più traffico di passeggeri dalla pandemia di coronavirus con un aumento del 2%. L’aeroporto internazionale di Malta ha affermato che l’aumento riflette la domanda di più viaggi all’estero. Ha aggiunto che con un aumento del 2,2% rispetto a marzo 2019, l’83,5% dei posti disponibili sui voli da e per Malta erano occupati. L’Italia, il Regno Unito, la Germania, la Francia e la Polonia sono rimasti i mercati più popolari, rappresentando il 63% del traffico durante marzo. I mercati del Regno Unito e della Germania non hanno ancora raggiunto i livelli pre-2019, ma gli altri mercati hanno registrato diversi livelli di crescita. Sebbene il mercato tedesco non ha raggiunto i livelli pre-pandemia, la connettività tra Malta e la Germania sarà rafforzata durante la prossima estate con un aumento di tre rotte che dovrebbero aumentare la domanda per questo mercato.(ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it