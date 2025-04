Malta osserva una giornata di lutto per Papa Francesco

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si unisce alla comunità internazionale nel lutto per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, venuto a mancare all’inizio di questa settimana all’età di 88 anni.

Come segno di profondo rispetto, il Governo di Malta ha dichiarato nel giorno dei funerali del Papa, giornata nazionale di lutto. Tutte le attività pubbliche e gli eventi organizzati dal governo sono stati cancellati, e le bandiere sugli edifici e uffici governativi vengono issate a mezz’asta.

La nazione è invitata a unirsi in un omaggio solenne a un leader spirituale ricordato in tutto il mondo per la sua instancabile difesa della giustizia sociale, della pace e della dignità di ogni persona.

La Presidente di Malta, Myriam Spiteri Debono, è tra le personalità internazionali presenti alla cerimonia funebre nella Città del Vaticano. Guida una delegazione maltese bipartisan composta da cinque membri, tra cui il marito Anthony Spiteri Debono, il Primo Ministro Robert Abela e sua moglie Lydia Abela, e il Capo dell’Opposizione Bernard Grech. La composizione della delegazione riflette l’unità politica del Paese e i forti legami storici di Malta con la Santa Sede.

L’Arcivescovo Charles Scicluna rappresenta la Conferenza Episcopale Maltese ed è tra i numerosi alti prelati della Chiesa che concelebrano la solenne celebrazione eucaristica in onore del defunto Papa. In una dichiarazione, la Chiesa di Malta ha espresso il suo profondo cordoglio e la propria solidarietà con la Chiesa Universale, ringraziando per la vita di servizio umile e dedizione al Popolo di Dio di Papa Francesco.

Pellegrini maltesi di ogni età e condizione sociale giovani e anziani, sacerdoti e laici hanno viaggiato questa settimana verso Roma per rendere l’ultimo omaggio a Sua Santità Papa Francesco. Riuniti in Piazza San Pietro, si uniscono a migliaia di fedeli provenienti da tutto il mondo in preghiera solenne e per partecipare alla Messa funebre celebrata in onore del defunto pontefice.

Molti pellegrini hanno parlato della compassione, umiltà e del messaggio duraturo di pace e inclusione del Papa, valori che hanno lasciato un’impronta profonda nel popolo maltese durante la sua storica visita alle isole nel 2022. La loro presenza a Roma riflette non solo una devozione personale, ma anche un tributo nazionale condiviso a un leader spirituale che ha ispirato milioni di persone nel mondo. Presente a Piazza San Pietro, l’ambasciatore Maltese per la Santa Sede, Frank Zammit.

Papa Francesco, che ha visitato Malta nel 2022 durante un viaggio apostolico, ha lasciato un segno profondo nella nazione insulare, che rimane in gran parte cattolica e strettamente legata al Vaticano. Oggi Malta china il capo in preghiera e riflessione, rendendo l’ultimo omaggio a un pontefice che ha ispirato milioni di persone con la sua compassione, la sua umiltà e la sua incrollabile ricerca della pace.

