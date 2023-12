LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – È stata concessa alla nuova compagnia aerea nazionale maltese KM Malta Airlines la licenza per volare e operare il suo servizio il prossimo anno. La licenza è stata rilasciata dalla direzione dell’aviazione civile di Malta. La nuova compagnia aerea, che subentrerà all’attuale compagnia di bandiera Air Malta, effettuerà il suo volo inaugurale il 31 marzo. La compagnia aerea ha dichiarato: “La visione, l’ambizione e il mandato di KM Malta Airlines è quello di proteggere e migliorare la connettività delle isole maltesi verso l’Europa e oltre, per sostenere il continuo sviluppo economico delle isole e per diventare una compagnia aerea sostenibile e di successo”. Ha aggiunto: “KM Malta Airlines adotterà un focus chiave sulle destinazioni europee, collegando Malta con le principali capitali dell’Europa occidentale, con i principali hub aeroportuali europei e collegandosi con le compagnie aeree partner”. L’orario estivo funzionerà dal 31 marzo al 26 ottobre. In estate, la nuova compagnia aerea intende servire 17 aeroporti in 15 città, operando 8.546 voli e offrendo 1.430.000 posti. Effettuerà 284 voli settimanali, raggiungendo un utilizzo medio dell’aereo di 12 ore e otto minuti per unità giornaliera. L’orario estivo prevede: 82 voli settimanali tra Malta e l’Italia, 48 voli settimanali tra Malta e la Francia, 44 voli settimanali tra Malta e il Regno Unito e 40 voli settimanali tra Malta e la Germania. Il sistema di prenotazione sarà aperto lunedì prossimo. La compagnia aerea ha affermato che, secondo i piani, ha anche lanciato il suo programma di reclutamento e cercherà di reclutare circa 375 dipendenti con la prima chiamata fatta per capitani e primi ufficiali. Gestirà una giovane flotta di aeromobili monotipo composta da otto Airbus 320NEO, in una configurazione a due classi con una cabina flessibile di classe business con una media di 168 posti totali vendibili con un massimo di 36 posti in classe business.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma